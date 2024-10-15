Петербурженка выпила алкоголь и ослепла

Врачи Петербурга спасают женщину, которая ослепла из-за алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

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Инцидент произошел в доме на Заводской улице. По данным источника, продавщица алкомаркета отмечала 35-й день рождения, на котором она выпивала спиртной напиток.

Спустя некоторое время россиянка почувствовала серьезное недомогание. Приехавшие на место медики госпитализировали женщину, специалисты диагностировали острое пероральное отравление метанолом.

"При поступлении в больницу пострадавшая успела сообщить, что потеряла зрение", – сообщается в публикации.

Россиянка также рассказала, что вкус алкоголя показался ей странным. На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Организована проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Воронеже четырехлетний мальчик попал в больницу с алкогольной интоксикацией. Позже выяснилось, что мать ребенка отвлеклась на другого младшего члена семьи, а братья тем временем решили напоить мальчика пивом.