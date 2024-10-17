Глеба Пьяных признали иноагентом за получением денег из-за рубежа

Основанием для включения журналиста Глеба Пьяных в реестр иностранных агентов стали получение денег от зарубежной компании, а также интервью украинским YouTube-каналам, в которых Пьяных негативно высказывался о проведении специальной военной операции (СВО). Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

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"[Пьяных], находясь под иностранным влиянием в форме поддержки от иностранных источников в виде предоставления информационных площадок для распространения негативных мнений о проводимой на территории Украины СВО, государственных органах РФ, президенте РФ и Вооруженных силах России, получая денежные средства от иностранных источников, осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", - сказано в материалах.

Журналисту Глебу Пьяных грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

В документах уточняется, что Пьяных давал интервью различным YouTube-каналам, преимущественно украинским. Кроме того, в период с октября по декабрь 2021 года журналист получал деньги от Google Ireland Limited.

Пьяных был ведущим "Программы максимум" на телеканале НТВ (2005-2012 годы). В 2018 году покинул НТВ. С марта 2022 года проживает с семьей в Стамбуле. В декабре 2022 года признан Минюстом РФ иностранным агентом.