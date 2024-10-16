Тела погибших в Непале российских альпинистов эвакуировали

В Федерации альпинизма Ленинградской области объявили о завершении миссии по эвакуации пятерых погибших россиян со склона горы Дхаулагири в Непале. Об этом сообщает РИА Новости.

Погибших доставили с высоты в семь тысяч метров в базовый лагерь на высоте 4650 метров. Следующим этапом миссии станет доставка тел в Катманду.

В федерации альпинизма подчеркнули, что эвакуация тел с подобных гор - уникальная по своей сложности спасательная операция. Миссия была проведена непальской компанией «быстро и филигранно», никто из спасателей не пострадал.

Пятеро российских альпинистов пропали в Непале 6 октября. Через два дня их тела заметили с вертолета, облетавшего гору Дхаулагири (горный массив в Гималаях). Среди погибших - Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Предполагается, что они упали, когда находились в связке.

Пять альпинистов из России погибли в Непале

Сообщалось, что еще один участник группы, Валерий Шамало, почувствовал себя плохо, вернулся в лагерь на высоте 6100 метров и был эвакуирован в больницу. Позже он уточнил, что решил вернуться из-за плохой погоды, опасаясь идти по крутому склону в условиях сильного ветра, а затем спускаться с горы ночью.