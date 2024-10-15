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Незарегистрированного альпиниста из Индии спасли на Эльбрусе

Сотрудники МЧС РФ спасли на Эльбрусе альпиниста из Индии. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает ведомство.

Незарегистрированного альпиниста из Индии спасли на Эльбрусе
© Вечерняя Москва
— Спасатели МЧС России эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Индии. На высоте 5 200 метров ему стало плохо, — сказали в ведомстве.

Стало известно, что 32-летний иностранец решил совершить восхождение в одиночку и не зарегистрировал свой маршрут. Мужчина был доставлен в альпинистский лагерь, в спасательной операции приняли участие пять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, передает ТАСС.

Во вторник, 8 октября, в Непале нашли тела пяти российских альпинистов, которые сорвались с горы и разбились во время восхождения. Изначально группа состояла из 15 человек, но остальные участники вернулись в лагерь до трагедии. Что стало причиной гибели россиян, кем были альпинисты и почему единственный выживший передумал идти к вершине — в материале «Вечерней Москвы».

7 октября в Гималаях спасли двух женщин-альпинистов, которые ждали помощи три дня без еды на высоте почти 6000 метров. Альпинистка из Британии и ее американская спутница покоряли гору Чаукхамба и 3 октября подали сигнал SOS. Они успели передать, что потеряли палатку и снаряжение из-за камнепада.

Происшествия
Олег Круглов