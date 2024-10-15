Незарегистрированного альпиниста из Индии спасли на Эльбрусе

Сотрудники МЧС РФ спасли на Эльбрусе альпиниста из Индии. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает ведомство.

— Спасатели МЧС России эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Индии. На высоте 5 200 метров ему стало плохо, — сказали в ведомстве.

Стало известно, что 32-летний иностранец решил совершить восхождение в одиночку и не зарегистрировал свой маршрут. Мужчина был доставлен в альпинистский лагерь, в спасательной операции приняли участие пять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, передает ТАСС.

Во вторник, 8 октября, в Непале нашли тела пяти российских альпинистов, которые сорвались с горы и разбились во время восхождения. Изначально группа состояла из 15 человек, но остальные участники вернулись в лагерь до трагедии. Что стало причиной гибели россиян, кем были альпинисты и почему единственный выживший передумал идти к вершине — в материале «Вечерней Москвы».

7 октября в Гималаях спасли двух женщин-альпинистов, которые ждали помощи три дня без еды на высоте почти 6000 метров. Альпинистка из Британии и ее американская спутница покоряли гору Чаукхамба и 3 октября подали сигнал SOS. Они успели передать, что потеряли палатку и снаряжение из-за камнепада.