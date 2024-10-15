Эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов в беседе с RT рассказал, за счёт чего мог выжить дрейфующий в Охотском море турист Михаил Пичугин.

Собеседник RT отметил, что на воде в целом холодно, несмотря на то, что плавание стартовало в августе.

«Дело в том, что на воде температура всегда ниже. Плюс ветер. Ветер является главной опасностью и в горах, и в море, потому что он разгоняет волны. Потому что он может лодку с неработающим двигателем очень далеко откинуть от берега и, соответственно, на ветру даже при плюсовой температуре человек может получить переохлаждение», — рассказал Халилов.

Он добавил, что потеря веса была вызвана отсутствием еды.

«Без еды человек начинает терять массу. Когда человек голодает от 3 до 5 дней, у него организм переходит на питание своими тканями. Это называется «эндогенное питание», (топливом служит. — RT) мышечная ткань и жировая ткань. И здесь мы видим массивного мужчину, который стал сам себя переваривать. Организм так работает у любого человека. Соответственно, вот эти запасы помогли ему выжить», — пояснил спасатель.

По словам собеседника RT, спасшийся также испытал серьёзный психологический стресс, так как долгое время находился в лодке с телами погибших родственников.

Появились подробности выживания Пичугина в Охотском море

«Очень серьёзный был психологический момент, учитывая, что его брат и племянник погибли, и он находился на этой лодке с двумя телами. Это очень непростое испытание. И вот эта история выживания является абсолютно уникальной. Поэтому такой резонанс и вызвала. Тут любому человеку дать задание 67 дней продержаться у себя дома, он и дома с ума сойдёт. Не говоря уже о том, что (дрейфовать в море. — RT) на лодке. Это не яхта, это не корабль — это просто резиновая лодка. И человек с двумя телами. Это жесточайшая история», — заключил специалист по выживанию.

Ранее стало известно, что Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море без еды и воды, доставили в Магадан.