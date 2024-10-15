Спасенного после двух месяцев дрейфа в Охотском море доставили в Магадан

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Рыболовецкое судно, на борту которого находится мужчина, два месяца дрейфовавший в Охотском море на катамаране, во вторник поздно вечером прибыло в Магадан. Об этом стало известно во вторник, 15 октября.

В настоящее время судно пришвартовано в порту. Как сообщили в Минздраве Магаданской области, мужчина пройдет полное обследование в местной больнице, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что с найденным мореплавателем Михаилом и его братом и племянником пропала связь во время переправы из Хабаровского края на Сахалин. Поиски пропавших длились более месяца, но не принесли результатов. Спустя два месяца мужчину нашли случайно на борту судна «Ангел». Сообщается, что его удалось обнаружить благодаря радару.

Позже сообщалось, что после возвращения мореплавателя прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении выжившего о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух человек. По данным пресс-службы, свой путь компания людей начала 9 августа 2024 года, в скором времени после этого они перестали выходить на связь.