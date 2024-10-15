В Магадан доставили тела двух погибших на катамаране в Охотском море

Рыболовецкое судно "Ангел", помимо выжившего после после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина, доставило в порт Магадана тела двух его погибших родственников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Магаданской области.

"Судно "Ангел" пришвартовалось в Магаданском торговом порту. На его борту - [выживший] 46-летний Михаил Пичугин и тела двух его не доживших до спасения родственников. Также рыболовецкий корабль доставил лодку "Байкат 470", на которой продолжался 67-дневный дрейф в Охотском море", - сообщили в министерстве.

Доставленную на берег лодку уже осмотрели следователи Восточного МСУТ СК России, сообщает пресс-служба СК РФ. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы.

Следователи расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

9 августа двое мужчин с 15-летним подростком, сыном одного из них, на катамаране "Байкат" выдвинулись от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края рыболовецкий траулер обнаружил маломерное судно, на борту которого находился один из пропавших мужчин и тела двух погибших.