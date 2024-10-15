Группа туристов попала под камнепад на Алтае

В Республике Алтай спасатели МЧС России эвакуируют туристическую группу, которая попала под камнепад устья реки Кысхыштубег. Об этом во вторник, 15 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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— Зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия погибла 18-летняя девушка. Еще двое получили травмы. До наступления темноты эвакуировали одну из пострадавших, она шла к спасателям самостоятельно. Ее доставили в больницу. На данный момент на месте происшествия работают 9 сотрудников, задействована специальная техника, следует и сообщения в Telegram-канале.

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