Стало известно время эвакуации туристов, попавших под камнепад на Алтае

Попавших под камнепад на Алтае туристов должны эвакуировать во вторник, 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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По словам сотрудников МЧС, полная эвакуация должна завершиться вечером, пишет РИА Новости.

О трагедии на Алтае стало известно во вторник, 15 октября. Сообщалось, что на месте происшествия погибла 18-летняя девушка. Еще двое получили травмы. До наступления темноты эвакуировали одну из пострадавших, она шла к спасателям самостоятельно. Ее доставили в больницу. На данный момент на месте происшествия работают 9 сотрудников, задействована специальная техника.

8 октября в Непале нашли тела пяти российских альпинистов, которые сорвались с горы и разбились во время восхождения. Изначально группа состояла из 15 человек, но остальные участники вернулись в лагерь до трагедии. Что стало причиной гибели россиян, кем были альпинисты и почему единственный выживший передумал идти к вершине — в материале «Вечерней Москвы».