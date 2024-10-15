Жителя Севастополя осудили на 15 лет колонии по делу о госизмене

Житель Севастополя, передававший Украине сведения о расположении воинских частей в городе, получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в 200 тыс. рублей по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей и с ограничением свободы на срок два года", - сказали в пресс-службе, отметив, что приговор суда вступил в законную силу.

Установлено, что житель Севастополя сам установил связь со Службой безопасности Украины, чтобы передавать данные о российских военных объектах. В ходе негласного сотрудничества мужчина передал по электронной почте информацию о расположении воинских частей в Севастополе, фотоматериалы о местах базирования военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, боновых заграждений в бухтах для использования при подготовке атак беспилотными летательными и водными аппаратами Вооруженных сил Украины.