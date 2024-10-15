В Дербенте выясняют обстоятельства избиения подростка группой школьников

Правоохранительные органы проводят проверку после публикаций в социальных сетях видеоролика с избиением школьника группой сверстников в Дербенте. Пострадавший попал в больницу, сообщили в пресс-службе мэрии Дербента.

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"В школе №19 произошла драка между учащимися 9-го и 11-го классов. В тот же день подразделением по делам несовершеннолетних (ПДН) было принято заявление от пострадавшей стороны. Информация незамедлительно была доведена до городского управления образования, которое держит ситуацию на контроле. С каждой из сторон конфликта были проведены беседы руководством школы и инспектором ПДН. Еще на прошлой неделе директор образовательного учреждения посетила пострадавшего школьника в больнице, она находится в постоянном контакте с его родителями. <...> Все заинтересованные структуры с первого момента в курсе ситуации и устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по завершению разбирательства виновные неукоснительно будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законом.

"Такого рода поведение в образовательных учреждениях недопустимо", - заявили в пресс-службе администрации Дербента.

Ранее в сетях распространилось видео из Дербента, где группа старшеклассников избивают подростка.