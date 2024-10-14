Прокурор запросил 20 лет колонии для главы банка БКФ Миримской

Прокурор потребовал 20 лет тюремного заключения и штраф в размере полумиллиарда рублей для Ольги Миримской, главы банка БКФ, за попытку подкупа судей и следователя. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил источник в Измайловском суде Москвы.

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— В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Миримской наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 миллионов рублей, — приводит слова источника РИА Новости.

Для второго подсудимого, бывшего следователя Следственного комитета России Юрия Носова, прокурор запросил 13 лет лишения свободы и штраф в размере 111 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшую владелицу банка БКФ Ольгу Миримскую по делу о получении взятки в 2021 году.

17 декабря того же года сообщалось, что СК ходатайствовал об аресте бывшего владельца компании «Русский продукт» и банка БКФ Миримской по делу о получении взятки. По этому же делу ведомство также просит арестовать следователя Юрия Носова.

До этого он был следователем по делу, в котором владелица «Русского продукта» проходила в качестве потерпевшей. Миримская вошла в 2015 году в рейтинг самых богатых российских женщин по версии журнала Forbes — тогда ее состояние оценивалось в 100 миллионов долларов.