Несовершеннолетний рабочий упал с 16-го этажа строящегося дома в Ленобласти

Несовершеннолетний рабочий упал с высоты на строительной площадке в Ленобласти. Об этом пишет 78.ru.

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Несчастный случай произошел на стройке в Мурино. Работающий там 16-летний уроженец Таджикистана упал с балкона 16-го этажа и получил несовместимые с жизнью травмы. О случившемся в экстренные службы сообщил прораб строительной компании. Отмечается, что камер видеонаблюдения на стройплощадке не было.

Уже известно, что потерпевший не имел регистрации ни в Петербурге, ни в Ленинградской области, а Россию он якобы приехал с гостевой целью. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сентябре забывшего прицепить страховку рабочего сдуло ветром с 11-го этажа при проведении монтажных работ на стройке в Екатеринбурге.