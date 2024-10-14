В Красноярске пенсионерку приговорили к 15 годам за заказное убийство подруги

Красноярский краевой суд приговорил 64-летнюю пенсионерку, которая заказала убийство своей 67-летней подруги, к 15 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд вынес приговор в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год", - сказала Климова.

Подсудимая признана виновной в организации совершения убийства по найму сопряженного с разбоем. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали ее виновной и не заслуживающей снисхождения. Сама она вину не признала.

В марте 2023 года в Красноярске пропала 67-летняя Наталья Кузьмина, а спустя две недели ее тело обнаружили в Иркутской области. Тогда был задержан 44-летний житель Красноярска. Следствие установило причастность к убийству ее подруги.

Суд установил, что подсудимая была должна своей подруге более 200 тыс. рублей.

"С целью не платить их, а также с целью хищения имущества потерпевшей, организовала разбойное нападение и убийство. К совершению преступления она привлекла своего знакомого, в качестве оплаты пообещав простить ему долговые обязательства перед ней в размере 600 тыс. рублей", - сообщила Климова.

Мужчина познакомился с жертвой, вошел к ней в доверие, неоднократно бывал дома и на даче, оказывал помощь в домашних делах. В один из дней он напал на женщину, нанеся несколько ударов металлическим предметом, и избавился от тела. Проник в ее квартиру и похитил валюту, автомобиль на общую сумму более 6 млн рублей.

Исполнитель убийства был ранее осужден на 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год.