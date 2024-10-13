Жители Харькова отбили у военкомов 16-летнего подростка

Сотрудники территориального центра комплектования (ЦТК) в Харькове пытались мобилизовать 16-летнего подростка, пишет украинское издание УНИАН.

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Отбить подростка смогли местные жители. Сотрудники ЦТК пытались усадить молодого человека в автобус, но собравшиеся люди помешали им это сделать. В субботу стало известно о масштабных облавах в разных частях Украины. Сотрудники ЦТК провели рейды в Киеве, Харькове, Львове и других городах.

На Украине в мае 2024 года вступил в силу закон о мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные должны явиться в военкомат для обновления данных в течение 60 дней, передает «Радиоточка НСН».