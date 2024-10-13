Пенсионер из Магадана лишился 3,3 млн рублей после разговора с мошенниками

Мошенники под видом сотрудников банка выманили у 68-летнего жителя Магадана более трех миллионов рублей, пенсионер оформил несколько кредитов. Об этом сообщает УМВД региона.

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С заявлением в правоохранительные органы обратился 68-летний житель Магадана. Мужчина сообщил, что с ним по телефону связались неизвестные, сначала аферисты представились сотрудниками оператора сотовой связи и выманили у него код из смс-сообщения.

Спустя некоторое время пенсионеру перезвонили "сотрудники банка и Портала госуслуг", которые объяснили, что ранее с ним связался мошенник, завладевший его учетной записью. Для того, чтобы обезопасить свои персональные данные и сбережения теперь необходимо оформить кредиты и перечислить денежные средства на "безопасный счет".

Введенный в заблуждение пенсионер выполнил указания. В общей сложности россиянин перевел на указанные злоумышленниками счета 3,3 млн рублей, ему пообещали, что деньги будут возвращены и только через три месяца, мужчина понял, что попался на уловки мошенников. Возбуждено уголовное дело.