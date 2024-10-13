В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Местный Telegram-канал Ufa.rb пишет, что взрыв газа произошел на улице Ладыгина в квартире на втором этаже. Пострадали окна и входная группа подъезда.

В результате взрыва 66-летний мужчина был госпитализирован в ожоговое отделение 18-й городской больницы, а 31-летняя женщина с осколочным ранением ноги - в 21-ю городскую больницу.

Спасателями МЧС жители здания, в котором произошел взрыв, были эвакуированы. В нем произошло возгорание, его локализовали на площади 40 кв. м. Судя по кадрам с места событий, дым и пар после взрыва образовали белый столп, который поднялся в небо на десятки метров.

До этого в дагестанском Кизилюрте при взрыве газа в квартире пострадал человек. По данным канала, инцидент случился в квартире на первом этаже по улице Гагарина, внутри сгорело все. 26-летнего местного жителя с ожогами отправили в больницу.