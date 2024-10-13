После обрушения в психдиспансере на Кубани эвакуировали более 200 человек

После обрушения в здании психоневрологического диспансера в городе Кореновске Краснодарского края эвакуировали 206 человек, их разместили в ближайших учреждениях. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

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Межэтажное перекрытие в двухэтажном здании диспансера обрушилось этой ночью. Одну женщину спасти не удалось.

"198 пациентов и 8 сотрудников учреждения эвакуированы в ближайшие учреждения", - говорится в сообщении.

В данный момент на месте работают экстренные службы и спасатели. Причина произошедшего пока не установлена, ведутся следственные действия.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр города Максим Шутылев.

В сентябре обрушение перекрытий произошло в жилом пятиэтажном доме в Перми. СК возбудил уголовное дело.