Вылетевший из Москвы борт сделал пять кругов и вернулся в аэропорт

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Домодедово, сделал пять кругов и вернулся в воздушную гавань, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу перевозчика. По информации компании, на борту заметили неисправность.

На борту сработала индикация неисправности одной из систем. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета, — отметили в пресс-службе компании.

По информации издания, самолет Airbus A320 должен был вылететь из Москвы во Владикавказ 12 октября в 14:45. Проделав пять кругов в воздухе, он вернулся в аэропорт. Посадка прошла благополучно. Остальные подробности не сообщаются.

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Ранее в Олекминском районе Якутии самолет Ан-3 АК «Борус», летевший в Железногорск, совершил аварийную посадку. На борту находились пять человек, один из которых погиб. По предварительным данным, причиной случившегося стали потеря тяги двигателя и его дальнейший отказ.

В начале октября самолет, вылетевший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси. Борт приземлился в штатном режиме. О пострадавших не сообщалось.