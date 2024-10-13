На Камчатке число госпитализированных после отравления в школе детей выросло до 20

Число учащихся школы № 1 города Елизово на Камчатке, которые были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в воскресенье, 13 октября, в региональной прокуратуре.

© Вечерняя Москва

— В связи с сообщениями в региональных новостных Telegram-каналах о переполненности инфекционного отделения городской прокурор в Елизове Артем Федоров проверил соблюдение прав пациентов. Факта превышения нормативной наполняемости палат не было установлено. Сейчас 20 школьников получают лечение в условиях стационара. Проверка по факту массового отравления детей в школе продолжается, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбудили по факту отравления школьников в городе Елизове Камчатского края. Об этом 12 октября сообщило СУ Следственного комитета по региону.

Ведомство ранее передавало, что проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 детей. Их доставили в больницу, также несколько учеников проходят амбулаторное лечение.

В городе Балакове Саратовской области женщина умерла после того, как выпила коктейль в баре. Женщине было 37 лет. В июле она отдыхала в баре на улице Чапаева, но позже почувствовала себя плохо. Три месяца пострадавшая находилась в коме в больнице. 12 октября была подтверждена информация о ее смерти.