Минздрав Чечни прокомментировал взрыв на АЗС в Грозном

После взрыва цистерны на АЗС в Грозном никто не обращался в медучреждения. Об этом заявили в Минздраве Чечни, сообщает РИА Новости.

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«На месте находятся бригады скорой помощи. На данный момент еще никто не обратился в больницу. Официально пострадавшие не зарегистрированы», — заявили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Ранее на АЗС в Грозном прозвучало несколько взрывов. Во время взрыва на проспекте Мохаммеда Али пострадали минимум четыре человека. Двое из них — мать с ребенком, в которых попал отброшенный взрывной волной баллон. Местные жители сообщили, что после первой была и вторая детонация.