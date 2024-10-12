Мощный взрыв прогремел в Грозном

На проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв цистерны на автозаправочной станции. Огонь охватил все здание, но сейчас пожар локализован, сообщает Telegram-канал 112.

Первые сообщения о ЧП поступили около 15:30 (мск). Отмечается, что сначала на территории заправки начался пожар. Когда огонь распространился, взорвалась цистерна с топливом. Ударной волной ее отбросило на несколько метров.

Канал Shot пишет, что цистерна попала в припаркованную «Приору» и буквально расплющила автомобиль.

Shot передает слова очевидцев о 4 пострадавших.

При этом, по данным 112, пожар локализован и сведений о раненых и жертвах нет. Огонь уничтожил всю заправку, спасатели начали разбор завалов.