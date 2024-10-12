На Камчатке дети массово отравились в школе

На Камчатке 11 учеников 1-го, 7-го, 8-го и 9-го классов одной из общеобразовательных школ госпитализированы с острой кишечной инфекцией, начата проверка, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

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«Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств заболевания учеников одной из общеобразовательных школ острой кишечной инфекцией», — говорится в пресс-релизе.

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Ещё несколько детей находятся на амбулаторном лечении.

В региональной прокуратуре уточнили, что в школе в рамках проверки изъяты образцы пищи и микробиологические смывы в пищеблоке.

В начале сентября в Кабардино-Балкарии госпитализировали 70 человек, в том числе детей, с острой кишечной инфекцией.