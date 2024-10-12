Осужденная Люся Штейн уехала из России через Белоруссию

Участница группы Pussy Riot и бывший муниципальный депутат Люся Штейн, которая была заочно приговорена к лишению свободы за фейки о ВС России, уехала из страны в марте 2022 года через Белоруссию. Об этом сказано в судебных документах.

Басманный районный суд в марте назначил Штейн наказание в виде шести лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов, сроком на 3,5 года. Она обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России». В августе Мосгорсуд оставил данный приговор в силе.

Следователи в ходе оперативно-розыскных мероприятий устанавливали местонахождение Штейн, посетили квартиру, где она зарегистрирована. Но дверь им никто не открыл. Соседи сообщили, что в квартире никто не живет, Штейн они давно не видели.

Позже выяснилось, что Штейн 31 марта 2022 года через пункт пропуска «Каменный Лог» (на границе с Белоруссией) на машине пересекла границу РФ и выехала по загранпаспорту, передает РИА Новости.

17 сентября нескольких участниц скандально известной панк-рок группы Pussy Riot объявили в розыск. Правоохранители разыскивают Тасо Плетнер, Диану Буркот, Ольгу Борисову и Алину Петрову в рамках расследования по ряду уголовных статей.