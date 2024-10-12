В США задержали поцарапавшую американского пограничника россиянку

В США задержали гражданку России Олесю Сумину. Ее обвиняют в нападении на офицера погранслужбы, сообщила прокуратура Западного округа штата Нью-Йорк.

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Утверждается, что 9 октября Сумина с двумя детьми направилась в Канаду, чтобы подать заявление на предоставление убежища, однако в Канаде заявление принять отказались и направили ее обратно в США.

"Сотрудники Таможенной и пограничной службы США попытались допросить Сумину <...>, но она не проявляла готовности взаимодействовать с ними и не хотела предоставлять свои личные данные. Когда офицеры попытались получить доступ к телефону Суминой, она схватила его и быстро убрала в карман. Офицеры попытались достать телефон, но она стала проявлять агрессию. Она хватала их за рубашки, царапала, впилась в запястье и левую руку одного из офицеров", - говорится в заявлении прокуратуры.

Из него также следует, что Суминой грозит до восьми лет тюремного заключения.