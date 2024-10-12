Умерли двое пострадавших при нападении на полицейское авто в Ингушетии

Двое пострадавших при нападении на машину замглавы Центра «Э» МВД по Ингушетии Адама Хамхоева на въезде в Магас скончались в больнице, передает ТАСС со ссылкой на местные оперативные службы.

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По их данным, медики пытались оказать помощь погибшим в течение получаса, однако реанимационные действия не дали результата.

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«Оба пострадавших были доставлены в республиканскую больницу в состоянии клинической смерти », — заявил источник агентства.

Вечером 11 октября неизвестные открыли огонь по машине с сотрудниками Центра «Э» министерства внутренних дел Ингушетии. Как сообщает Baza, целью нападения был замглавы учреждения Адам Хамхоев. Согласно информации Telegram-канала, это уже пятое нападение, совершенное на Хамхоева, при двух предыдущих он был ранен. Машину, из которой расстреляли авто с сотрудниками Центра «Э», нашли сожженной, в поселке Майский в Северной Осетии. Предварительно, нападавших было трое, их ищут.

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