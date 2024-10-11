Стала известна цель нападения на машину полицейских в Магасе

Целью нападения на машину полицейских в Магасе был замглавы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, это уже пятое нападение, совершенное на Хамхоева, в двух предыдущих он был ранен. Ранее Хамхоев был заместителем Ибрагима Эльджаркиева, бывшего главы ингушского Центра противодействия экстремизму.

«Машину, из которой расстреляли авто с сотрудниками Центра «Э», нашли сожженной, в поселке Майский в Северной Осетии. Предварительно, нападавших было трое. Их разыскивают», — говорится в сообщении.

Вечером 11 октября неизвестные открыли огонь по машине в котором находились сотрудники центра «Э» республиканского министерства внутренних дел. В результате инцидента есть пострадавшие.

9 октября сообщалось, что в Челябинске сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию сотрудника центра «Э», подозреваемого во взяточничестве. После завершения сделки подозреваемый увидел сотрудников ФСБ и попытался скрыться — началась погоня со стрельбой.