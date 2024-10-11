Неизвестные обстреляли сотрудников Центра "Э" в Ингушетии

Неизвестные обстреляли сотрудников Центра противодействия экстремизму в Ингушетии. Предварительно, в результате есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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"Вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками Центра "Э" республиканского МВД. В результате погибло несколько человек", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, напавших ищут. Информация о погибших выясняется.

Ранее вечером 10 октября в деревне Лапино подмосковного городского округа Одинцово было совершено покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева. По версии следствия, неизвестный выстрелил в мужчину четыре раза и скрылся. Аликхаджиев получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Следователи продолжают разыскивать преступника.