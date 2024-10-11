Пропавшая три года назад девочка ответила охотникам семью словами

Охотники из Новой Зеландии ждали в лесу появления диких свиней, однако в их поле зрения появилась группа из четырех людей в камуфляже, пишет Daily Mail. Молодые люди приняли четверку за браконьеров и окликнули их, однако в ответ послышался голос девочки.

Я сказал: «Это частная собственность», она ответила: «Да... ну хорошо». Затем я спросил: «Кто-нибудь знает, что вы здесь?», она сказала: «Нет, только вы, ребята», — рассказал внук владельца фермы, что это произошло.

Оказалось, что это были пропавшие в Новой Зеландии три года назад Том Филлипс с двумя дочерьми и сыном. Семейство после непродолжительного диалога отправилось обратно в лес. Охотники отметили, что дети выглядели нормально. По ним нельзя было сказать, что их что-то беспокоило. Глава семейства с большой седой бородой промолчал. У него заметили пистолет.

Юноши рассказали о своей встрече хозяину, который передал новость полиции. Через несколько часов правоохранители перекрыли в районе все дороги и начали прочесывать местность. Однако семейство так и не обнаружилось.