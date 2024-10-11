В Якутии площадь всех лесных пожаров превысила 3 млн га

Пройденная огнем площадь лесных пожаров, зарегистрированных на территории Якутии в период пожароопасного сезона, составила в этом году более 3,2 млн га. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Лука Сафонов.

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"В лесном фонде на территории Якутии за период пожароопасного сезона 2024 года зарегистрированы всего 1 006 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 3 249 254,33 га", - сообщил Сафонов.

Он отметил, что на всей территории республики была установлена сухая и ветреная погода, отмечалась высокая грозовая активность и сохранялся высокий класс пожарной опасности в лесах. "Все лесные пожары возникали в труднодоступных и удаленных территориях с отсутствием дорожной инфраструктуры, практически по всем пожарам проводилась работа ручным способом без применения тракторной техники, что затруднило работу в тушении лесных пожаров", - отметил замминистра.

По его словам, прогноз рисков возникновения лесных пожаров, представленный в апреле федеральной Авиалесоохраной, оправдался на 70%. "При этом по территориям Олекминского района, центральной группы районов и части арктической группы районов прогноз на май и июнь месяцы не оправдались в основной своей массе. Июльский и августовский прогнозы оправдались практически по всей территории, за исключением севера, части вилюйской группы районов. Основные пики горимости наблюдались в конце июня, июля и середине августа", - сказал он.

Как сообщали ранее в общественной организации "Зеленый патруль", сильные лесные пожары привели к снижению сразу на четыре строчки позиции Якутии в национальном экологическом рейтинге по итогам лета. Республика оказалась в последней десятке. Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года по временам года: зима, весна, лето, осень. Основой для него служат информационные материалы и сообщения, а также ситуации, мероприятия и события в области экологии и охраны окружающей среды.

"На улучшение ситуации по тушению лесных пожаров в Якутии может существенно повлиять пересмотр выделяемых средств федеральных субвенций на реализацию полномочий по охране лесов, в том числе увеличение штатной численности, создание авиационных отделений, постоянное присутствие сил федерального резерва с применением воздушного судна", - прокомментировал рейтинг заместитель министра.

О Якутии

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в республике составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 6 мая был установлен пожароопасный сезон, все силы и средства лесопожарных формирований были приведены в режим повышенной готовности. 11 июня в республике из-за ухудшения лесопожарной обстановки был введен режим ЧС регионального характера, с 26 июня на территории республики был установлен особый противопожарный режим.

Режим ЧС в лесах регионального характера был снят 13 сентября в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки. 16 сентября на всей территории Якутии был отменен особый противопожарный режим. В связи со снижением класса пожарной опасности и устойчивой дождливой погодой 30 сентября завершен пожароопасный сезон.