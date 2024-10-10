В Махачкале мужчине выстрелили в спину из-за сделанного год назад замечания

В Дагестане молодой человек выстрелил в мужчину, который год назад сделал ему замечание. Об этом сообщает Mash Gor.

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По данным Telegram-канала, все случилось 10 октября рядом с мечетью на улице Дахадаева в Махачкале. Во время молитвы 22-летний юноша узнал в одном из прихожан своего обидчика. Оказалось, что год назад мужчина сделал молодому человеку, отдыхавшему в московской кофейне, замечание из-за шума.

Все это время оскорбленный дагестанец вынашивал план мести и сегодня устроил уличную драку. Потасовка привлекла множество очевидцев, которые вмешались в происходящее, но юноша, не обращая внимания на окружающих, достал из машины травматический пистолет и четыре раза выстрелил в спину оппоненту.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, а стрелка доставили в отдел внутренних дел. На допросе тот заявил, что нашел оружие со стертым серийным номером во время пробежки в парке. Пистолет уже изъяли и отправили на экспертизу.