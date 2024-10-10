В Латвии задержали служившего в российской армии гражданина

В Латвии задержан гражданин республики, служивший в Вооруженных силах (ВС) России. Об этом пишет издание Delfi.

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Гражданина Латвии задержали якобы за незаконное пересечение государственной границы со стороны России. Он въехал в Шкильбенскую волость на востоке страны.

В отношении мужчины также возбудили уголовное дело из-за нарушения местного закона «О национальной безопасности». По нему запрещено гражданам Латвии проходить военную службу в ВС России.

Ранее в Латвии ужесточили правила продления вида на жительство (ВНЖ) для ряда россиян. Гражданам России начали приходить письма с требованием предоставить в миграционные органы сертификаты о владении латышским языком на уровне А2.