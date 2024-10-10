В Адыгее началась эвакуация из-за атаки ВСУ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что власти республики решили эвакуировать поселок Родниковый после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

В ночь на 10 октября пригород Майкопа, столицы Адыгеи, был атакован украинскими беспилотниками. В результате никто не пострадал, но возникло возгорание.

Власти региона начали организованную эвакуацию жителей поселка Родниковый, подчеркнул Кумпилов. Он сообщил, что пункт временного размещения со всем необходимым развернут в станице Ханской.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь на 10 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника самолетного типа.

Над российским регионом сбили несколько беспилотников

Военные заявили, что 47 беспилотников было уничтожено над Краснодарским краем, 12 - над Курской областью, девять - над Ростовской, четыре - над Брянской областью, по два - над Белгородской областью и Крымом, один - над Воронежской областью и еще 15 беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.