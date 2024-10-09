На Украине сообщили о взрывах в трех областях

В трех областях Украины прогремели взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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Взрывы прогремели в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. О взрывах в Харькове и Одессе сообщили в 19:07 по московскому времени. В городе Павлодаре Днепропетровской области о детонации неизвестного объекта сообщили в 19:14.

О подробностях происшествий не сообщается.

Ранее в Харькове также сообщили о серии взрывов. Информация об этом появилась 9 октября в 15:27 по московскому времени.