Спецслужбы Смоленска оцепили центр города из-за припаркованного у здания МВД автомобиля Citroën, накрытого тентом. Машину осмотрели, нашли в салоне нечто подозрительное и взорвали это прямо на капоте. Об этом в среду, 9 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что на место происшествия вызвали саперов и кинологов, а улицу Дзержинского перекрыли. Специалисты обнаружили внутри авто, предположительно, самодельное взрывное устройство.

Telegram-канал не исключает, что это могли быть учения, однако в МВД региона ситуацию пока никак не комментируют.

ФСБ задержала челябинского силовика с погоней и стрельбой

Стало известно, что теракт предотвращен на главном железнодорожном вокзале Ярославля. Неизвестные прикрепили взрывное устройство к поезду, который приехал утром на станцию. Отмечается, что поезд прибыл в субботу, 8 октября, около 20:00. При осмотре работники обнаружили подозрительное устройство с проводами, установленное на 47-м вагоне.

Позже выяснилось, что взрывное устройство, которое нашли на железнодорожном вокзале Ярославля, было прикреплено к поезду, прибывшему из Подмосковья. Изначально состав формировался на станции Дно в Псковской области. Затем он прибыл на станцию Санково, расположенную в Московской области.