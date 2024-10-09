Появились подробности о предотвращенном теракте на вокзале в Ярославле

Поезд, на котором было обнаружено взрывное устройство, прибыл в Ярославль из Тверской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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По данным канала, изначально состав формировался на станции Дно в Псковской области, затем он прибыл на станцию Сонково в Тверской области, а оттуда отправился в Ярославль.

Правоохранители выясняют, где и когда могло быть заложено взрывное устройство.

Теракт предотвратили на ж/д вокзале в Ярославле

Ранее стало известно, что на главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвращен теракт. Неизвестные прикрепили взрывное устройство к поезду, который приехал в парк вокзала Ярославль-Главный в субботу 5 октября. Работники осматривали поезд и заметили подозрительное устройство с проводами, установленное на 47-й вагон. Тогда место оцепили и вызвали экстренные службы.