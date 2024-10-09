Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева объявлена в международный розыск за фейки о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.
Отмечается, что Курбангалееву обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении бывшей телеведущей было возбуждено в мае 2024 года.
"Курбангалеева ... объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении.
С момента ее фактического задержания на территории России Курбангалееву должны заключить под стражу на два месяца. Курбангалеева вела передачу "Вести" на телеканале "Россия 1". С 2018 года бывшая телеведущая проживает в Праге и ведет свой YouTube-канал.
До этого Московский городской суд оставил в силе заочный арест бывшей ведущей телеканала "Россия-1" Фариды Курбангалеевой, обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейковой информации о российской армии.