Администратора Telegram-канала Moscow calling оштрафовали

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow calling Андрея Куршина (признан в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Куршин Андрей Владимировича признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Часть 4 указанной статьи предусматривает наказание за отказ иноагента помечать соответствующим образом посты в интернете.

Ранее Черемушкинский суд Москвы приговорил Куршина к 6,5 года колонии по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Куршин с августа 2022 по январь 2023 года размещал в администрируемом им канале заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции. В частности, там говорилось об уничтожении дамбы под Кривым Рогом и о событиях в Запорожской области.