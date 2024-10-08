Пожары в Боливии уничтожили более 10 млн га растительности

Пожары в Боливии затронули территорию площадью более 10 млн га. Об этом сообщила неправительственная организация Fundación Tierra.

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"Пожары уничтожили более 10,1 млн га, превысив все рекорды последних лет. Из общей площади 5,8 млн га (58%) приходится на леса", - говорится в сообщении.

Сильнее всего от пожаров пострадали департаменты Бени и Санта-Крус. Как считают специалисты, площадь территорий, пострадавших от пожаров, будет расти, поскольку остаются активными несколько очагов возгорания, и сухая погода продержится еще несколько недель.

Из-за дыма от пожаров 7 октября на несколько часов была нарушена работа крупнейшего аэропорта Боливии, расположенного в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

На прошлой неделе власти страны объявили из-за пожаров режим национального бедствия. Ранее в латиноамериканском государстве ввели режим чрезвычайной ситуации.