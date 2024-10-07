Саратовец принес в больницу откушенный собакой нос

В Саратове собака откусила нос хозяину, мужчина завернул его в пакет и принес в больницу. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

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42-летний житель Саратова лишился носа, когда играл с собакой. Мужчина наклонился к животному, чтобы поцеловать, но пес набросился на владельца и откусил ему нос. Несмотря на шоковое состояние и обширную кровопотерю, россиянин положил нос в пакет и отправился в больницу.

«Пациент быстро доехал до больницы, мы смогли пришить нос. Сейчас мужчина идет на поправку, чувствительность органа восстанавливается. Ринопластика является одной из самых сложных операций. Подобные случаи не всегда имеют положительный исход», — сообщил заведующий оториноларингологическим отделением больницы Александр Гуков.

Как отметили медики, подобный случай в их практике не первый. Пациенты уже приносили в больницу отрезанные уши и носы.

До этого сообщалось, что собака без намордника и поводка укусила ребенка за лицо во Владивостоке. Девочку доставили в медицинское учреждение, где врачи зашили ей раны.