Директор медучреждения пропагандировал сатанизм и ЛГБТ* под Ульяновском

В Ульяновской области силовики задержали директора одного из местных медучреждений, который исповедовал сатанизм и пропагандировал ЛГБТ*. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщили в пресс-службе регионального отделения ФСБ.

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По данным правоохранителей, мужчина продвигал среди своих подчиненных идею однополых отношений* в качестве способа присоединиться к культу поклонников Сатаны. Свое мировоззрения задержанный распространял, убеждая всех в том, что подобное понимание жизни станет ключом к успеху и финансовому благополучию. В отношении сатаниста завели несколько уголовных дел, по которым ему может грозить до шести лет тюрьмы, передает сообщение ведомства «Коммерсантъ».

В июне суд отправил в СИЗО главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алену Полынь по делу об экстремизме.

*ЛГБТ — движение признано в России экстремистским и запрещено.