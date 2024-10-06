Корабль ВМС Новой Зеландии стоимостью $100 млн утонул у берегов Самоа

Корабль Королевских военно-морских сил Новой Зеландии стоимостью $100 млн сел на мель у берегов Самоа, загорелся и затонул. Об этом сообщило местное издание The Post.

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HMNZS Manawanui (A09) сел на мель во время обследования рифа к югу от Самоа. Экипаж покинул борт после того, как он подал сигнал бедствия.

Спаслись 75 человек, которые были на борту. Экипаж нашли на спасательном плоту. Местная пожарно-спасательная команда работала над их поисками всю ночь. Никто из моряков не получил серьезных травм.

Представитель пожарной охраны подтвердил, что на борту Manawanui видели пламя и дым. У службы не оказалось оборудования для тушения пожара на море.

Дорогостоящий корабль вели в строй в 2019 году. Его купили подержанным в Норвегии. Тогдашний министр обороны Новой Зеландии назвал это «переломным моментом».

Специалисты озадачены гибелью корабля, потому что его считали лучшим в своем роде. На борту HMNZS Manawanui было установлено лучшее оборудование для обследования морского дна.