В Саратове мужчина похитил из вуза бывшую девушку

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который похитил из вуза свою бывшую девушку и увез ее в другой регион. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

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По данным следствия, 36-летний житель Саратова похитил свою бывшую возлюбленную из университета и насильно увез ее в другой регион. По данным портала «Регион 64», пара познакомилась около шести лет назад, мужчина представился чужим именем и снизил себе возраст.

После неадекватного поведения возлюбленного девушка решила с ним расстаться, но абьюзер решил похитить ее из вуза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении, саратовцу может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что трое жителей Приморья похитили и два года держали в плену семью. Две женщины и мужчина похитили и удерживали в заточении пожилого местного жителя, его супругу и двоих детей. В течение двух лет похитители получали пенсию пары и насильно удерживали их в квартире. Из четырех членов семьи выжить удалось только детям, они смогли сбежать от мучителей и обратились в полицию.

Ранее в Рязанской области мужчины похитили школьницу, чтобы выдать замуж за родственника.