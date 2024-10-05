В Якутии произошло массовое отравление детей в спортивной школе

В спортивной школе имени И. Г. Игнатьева в Мегино-Кангаласском районе Якутии отравились 27 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки региона.

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Школьники обратились в больницу с жалобами на боль в животе и рвоту. Уточняется, что трое пострадавших отказались от госпитализации. В настоящее время на стационарном лечении находятся 24 ребенка. В ведомстве отметили, что состояние детей оценивается стабильное и удовлетворительное.

В российском городе произошло массовое отравление детей

По факту произошедшего проводится проверка.

Летом текущего года в Светлогорске Калининградской области дети отравились в лагере. За медицинской помощью обратились более 30 детей с признаками кишечной инфекции. После этого смену закрыли. Следователи заинтересовались инцидентом, они выясняют все обстоятельства произошедшего.