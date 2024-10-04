Сжегшей паспорт россиянке ужесточили приговор

Брянский областной суд ужесточил наказание 22-летней россиянке Евгении Хоффманн, сжегшей паспорт и ударившей незнакомую женщину в лицо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд рассмотрел уголовное дело по апелляционному представлению гособвинителя на приговор в отношении Хоффманн и удовлетворил его. Женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее Советский районный суд Брянска ограничил свободу Хоффманн на два года и три месяца. Она признана виновной по части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений») и по статье 329 («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации») УК РФ.

1 января 2024 года осужденная сожгла свой паспорт с изображенным на нем Государственным гербом Российской Федерации. Также установлено, что ранее, утром 12 ноября 2023 года, в баре гостиницы «Брянск», будучи в состоянии алкогольного опьянения, она поссорилась с незнакомой женщиной и ударила ее головой в лицо.