Суд в Москве приговорил медсестру из центра им. Пирогова к восьми годам

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии медсестру Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ольгу Меньших за распространение фейков о Вооруженных сила России. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил адвокат подсудимой Леонид Соловьев.

— Суд признал Меньших виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, — передает слова Соловьева ТАСС.

По словам адвоката, сторона защиты намерена обжаловать приговор суда. Прокурор требовал для Меньших наказание в виде 8,5 года колонии. Медсестра на своей странице в соцсетях распространяла недостоверную информацию о событиях в Буче.

Ранее суд приговорил к девяти годам колонии Дмитрия Сухорученкова, который в 2004 году убил женщину топором в торговом центре на Открытом шоссе в Москве. По данным следствия, мужчина убил женщину, чтобы попытаться сокрыть другое преступление.