В Туле группа подростков до смерти забила мужчину

Уголовное дело возбудили в Туле по факту смерти местного жителя, избитого в своей квартире подростками, которые также похитили его имущество.

Задержаны трое несовершеннолетних, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Трое несовершеннолетних задержаны", - сказали в пресс-службе, добавив, что по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В пресс-службе отметили, что 29 сентября в больницу был доставлен житель Тулы с множественными телесными повреждениями, от которых он умер ночью 30 сентября. Предварительно установлено, что 28 сентября в квартиру потерпевшего пришла группа подростков, они избили мужчину и похитили из квартиры его имущество.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, проводят комплекс мероприятий с участием несовершеннолетних, добавили в пресс-службе.