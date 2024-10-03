РИА Новости: расследование дела бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Аяза Шабутдинова. В нем более 100 томов. Об этом в четверг, 3 октября, заявил источник, знакомый с ситуацией.

— Расследование уголовного дела Аяза Шабутдинова завершено. В нем более 100 томов материалов. Сторона защиты Шабутдинова с обвинениями не согласна — юристы утверждают, что это абсурд, они собрали доказательства его невиновности на каждый пункт дела, — передает слова собеседника Telegram-канал Shot.

Первое судебное заседание по делу блогера может состояться уже в феврале 2025 года. По одной из версий, Шабутдинову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Ранее около 335 студентов бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова попросили отпустить его из СИЗО. Мужчина проходит по делу о мошенничестве: по версии следствия, блогер вводил в заблуждение граждан относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные курсы. Задержали Шабутдинова в ноябре 2023 года.