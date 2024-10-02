Напавший на Чибиса объяснил свой поступок

Александр Быданов, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями города Апатиты, объяснил свой поступок стечением обстоятельств и общей "психотравмирующей ситуацией". Убивать главу региона он не хотел, а также не испытывал к нему личной неприязни, сообщил ТАСС его адвокат Александр Москаленко.

"Мой подзащитный объяснил свой поступок стечением обстоятельств и психотравмирующей ситуацией, факторами которой стали манера общения губернатора Чибиса на встрече с жителями, а также боли от лечения спины и визита к зубному. На встрече он был минут 20, после чего пришел домой, где поругался с матерью, поехал освежиться, и тогда было принято спонтанное решение - причинить вред губернатору. Причем личной неприязни к Чибису не было, она сложилась в результате этих факторов. Он решил выместить злобу, и под руку попал губернатор", - сказал Москаленко.

Адвокат также отметил, что убивать главу региона Быданов не хотел. Как обвиняемый сам пояснял на одном из заседаний суда, что если бы намеревался убить, то ударил бы в другую часть тела, а удар в живот не считал опасным для здоровья.

"Он думал, что там только жировая ткань и в живот можно ударить. Мой подзащитный использовал нож, потому что тот просто оказался под рукой. Причем сейчас он сам назвал свой поступок неадекватным и принес извинения Андрею Владимировичу Чибису", - подчеркнул Москаленко.

3 октября состоятся прения сторон, а вердикт присяжных ожидается 4 октября.