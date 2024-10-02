Следующее в Турцию судно со сталью село на мель в российском регионе

В Азовском районе Ростовской области на мель село загруженное сталью судно, следовавшее в Турцию из порта Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС. В ведомстве уточнили, что на помощь кораблю были направлены два буксира.

В 13:50 мск поступило сообщение о посадке на мель судна. Маршрут порт Ростов-на-Дону — порт Самсун (Турция), — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. По информации агентства «Интерфакс», речь идет о судне Florica под флагом Вануату: на его борту находятся 14 граждан Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Ладожском озере в Ленинградской области удалось снять с мели теплоход «Тимирязев», на борту которого находились 217 человек: 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Известно, что в операции были задействованы два буксира, никто не пострадал.

До этого стало известно, что российский сухогруз Lady Ayana сел на мель у побережья Стамбула в Мраморном море. Судно пытались снять с мели на протяжении трех суток.

Еще один теплоход сел на мель недалеко от Тольятти. На суде, следовавшем в Нижний Новгород из Самары, находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа.